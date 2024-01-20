أحمد سليمان يصل إلى الإمارات للانضمام لبعثة الأبيض استعدادا للمشاركة في بطولة الوحدة الودية وكأس دبي للتحدي

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أحمد جودة - القاهرة -

وصل أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك والمشرف على الكرة إلى الإمارات اليوم السبت، للانضمام لبعثة الأبيض الموجودة للمشاركة في بطولة الوحدة الودية وكأس دبي للتحدي.

أحمد سليمان يصل إلى الإمارات للانضمام لبعثة الأبيض



ويستعد الزمالك للقاء الوحدة الإماراتي في التاسعة إلا ربع مساء اليوم بتوقيت الإمارات، السابعة إلا ربع بتوقيت القاهرة، في نصف نهائي بطولة الوحدة الودية بأبوظبي.



ويترأس بعثة الفريق في الإمارات أحمد خالد حسانين عضو مجلس الإدارة.



وتضم قائمة الزمالك لخوض البطولتين كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد – معاذ علاء الدين – عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع: محمد عبد الشافي – حاتم سكر – أحمد زكي - محمود حمدي "الونش" – مصطفى الزناري – محمود علاء – حمزة المثلوثي – عمر جابر.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" – نبيل عماد "دونجا" – سيد عبدالله "نيمار" – مصطفى شلبي – يوسف إبراهيم "أوباما" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" – محمد حسام "بيسو" – محمد السيد – إبراهيما نداي.

الهجوم: سامسون أكينيولا – ناصر منسي – عمار ياسر.