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أحمد جودة - القاهرة - يعقد خالد بيبو مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة خاصة مع أكرم توفيق لاعب وسط الفريق، خلال معسكر الفريق في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وتأتي جلسة بيبو مع أكرم توفيق، على هامش معسكر الإمارات من أجل مناقشة اللاعب في تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل، حيث هناك رغبة في استمراره.

بيبو يحسم ملف تجديد عقد أكرم توفيق في الإمارات

ويسعى النادي الأهلي لتجديد عقد أكرم توفيق، في ظل سعي السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، للحفاظ على جميع عناصره الهامة، حيث أبدى اللاعب في وقت سابق رغبته في البقاء.

وغادرت بعثة النادي الأهلي إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، من أجل خوض معسكر خارجي بقرار من السويسري مارسيل كولر المدير الفني، على أن يتخلل المعسكر مباراتين وديتين.

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره شباب بلوزداد الجزائري، خلال شهر فبراير المقبل في الجزائر، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

