نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباراة الأهداف العكسية.. كوريا الجنوبية تخطف تعادلا ثمينا من أنياب الأردن في الوقت القاتل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وقع منتخب الأردن، في فخ التعادل الإيجابي أمام نظيره كوريا الجنوبية ضمن مباريات المجموعة الخامسة بكأس أسيا 2024، والتي انتهت بهدفين لكل منتخب، في ثاني مباريات دور المجموعات.

وبهذه النتيجة تقاسم المنتخبان صدارة المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط.

- أحداث المباراة

شهد الشوط الأول من المباراة إثارة كبيرة، عقب إحراز المنتخب الكوري الجنوبي أول أهداف المباراة في الدقيقة الثامنة من المباراة من ركلة جزاء.

وجاءت الدقيقة 37 من نفس الشوط لتعلن تعادل المنتخب الأردني بهدف عكسي من رأسية مدافع كوريا.

ولم يكتفي المنتخب الأردني فيةالشوط الأول بالتعادل فقط، حيث أحرز الهدف الثاني له في مرمى كوريا الجنوبية في الدقيقة الخامسة مت الوقت بدل الضائع بهدف يزيد النعمات.

وانطلق الشوط الثاني بضغط هائل من المنتخب الأردني لتعزيز التقدم وصولا بالربع ساعة الأولى من الشوط الثاني.

وشهدت الدقيقة 72 فرصة هدف ثالث محققة للمنتخب الأردني بعد تسديدة موسى التعمري الصاروخية، ولكن تألق كيم حارس كوريا منع الهدف.

وجاءت الدقيقة 90 من المباراة، تحمل هدف التعادل للمنتخب الكوري الجنوبي من هدف عكسي.

