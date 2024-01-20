عاجل.. صلاح محسن يحدد شروطه للرحيل عن الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - حدد صلاح محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، شرطه من أجل الموافقة على الرحيل عن النادي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعدما رفض الانتقال إلى مودرن فيوتشر، بالميركاتو الحالي.

صلاح محسن يحدد شروطه للرحيل عن الأهلي

وكان محسن رفض الانتقال إلى صفوف مودرن فيوتشر في صفقة تبادلية، للتعاقد مع عمر كمال عبدالواحد لاعب الفريق، وقرر البقاء داخل التتش رغم عدم الاعتماد عليه.

وطالب صلاح محسن، بالرحيل بشكل نهائي وليس على سبيل الإعارة في فترة الانتقالات الشتوية الجارية، خاصةً أنه يملك عدة عروض ترغب في ضمه.

وتلقى اللاعب عرضًا للعودة إلى سيراميكا كليوباترا لتدعيم خط هجومه، حيث يرفض مبدأ الإعارة وطلب الحصول على موافقة بالبيع النهائي، أو فسخ عقده بالتراضي.

من ناحية أخرى، غادرت بعثة النادي الأهلي إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، من أجل خوض معسكر خارجي بقرار من السويسري مارسيل كولر المدير الفني، على أن يتخلل المعسكر مباراتين وديتين.

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره شباب بلوزداد الجزائري، خلال شهر فبراير المقبل في الجزائر، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.