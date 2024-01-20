نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تشكيل منتخب البحرين وماليزيا الرسمي بكأس آسيا في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة -
أعلن الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، المدير الفني للمنتخب البحريني، تشكيل منتخبه ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس أسيا 2024، أمام نظيره منتخب ماليزيا.
وجاء تشكيل منتخب البحرين كالآتي:
حراسة المرمى: إبراهيم لطف الله.
خط الدفاع: محمد عادل - وليد الحيام - سعيد بقير - هزاع علي.
خط الوسط: محمد الحردان - علي مدان - محمد مرهون - كميل الأسود - موسيس.
خط الهجوم: عبد الله الحشاش.
- تشكيل ماليزيا ضد البحرين في كأس آسيا
كما أعلن الكوري الجنوبي كيم بان جون مدرب المنتخب الماليزي، عن تشكيل منتخبه أمام البحرين والذي جاء كالتالي:
حراسة المرمى: حازمي.
خط الدفاع: دافيس- سعد شهرول - كولز - حسين العقير.
خط الوسط: أريف أيمن- دومينيك تان- ويليكين-أونج.
خط الهجوم: حليم - باولو جوزيه.
- القنوات الناقلة لمباريات كأس آسيا
قناة beIN ASIAN CUP 1
القمر: سهيل سات.
التردد: 10810.
الاستقطاب: أفقي.
الترميز: 27500.
التصحيح: 3/4.
قناة beIN ASIAN CUP 1
القمر: نايل سات.
التردد: 12188.
الاستقطاب: أفقي.
الترميز: 27500.
التصحيح: 3/4.
قناة SSC1 HD
القمر الصناعي: عرب سات.
التردد: 12380.
الاستقطاب: أفقي.
الترميز: 27500.
التصحيح: 3/4.