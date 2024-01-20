عاجل.. تشكيل منتخب البحرين وماليزيا الرسمي بكأس آسيا

كما أعلن الكوري الجنوبي كيم بان جون مدرب المنتخب الماليزي، عن تشكيل منتخبه أمام البحرين والذي جاء كالتالي:

أعلن الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، المدير الفني للمنتخب البحريني، تشكيل منتخبه ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس أسيا 2024، أمام نظيره منتخب ماليزيا.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012