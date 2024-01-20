بعثة الأهلي تتوجه إلى إمارة عجمان استعدادًا للمعسكر الخارجي

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أحمد جودة - القاهرة - توجهت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منذ قليل من مطار دبي إلى إمارة عجمان للإقامة، استعدادًا لبدء فعاليات معسكر الفريق المقام حاليًّا بدولة الإمارات.

بعثة الأهلي تصل إمارة عجمان

ووصلت بعثة الفريق إلى مطار دبي عصر اليوم، السبت، ثم توجهت منه مباشرة إلى إمارة عجمان مقر إقامة الفريق خلال فترة المعسكر.

ويخوض الفريق خلال المعسكر مباراتين وديتين للإعداد للمرحلة المقبلة.

جدير بالذكر أن شركة «لارز للتطوير العمراني» إحدى شركات مجموعة الجاويش للاستثمار أصبحت الراعي الرئيسي لمعسكر فريق الأهلي، المقرر إقامته بدولة الإمارات خلال الفترة من اليوم وحتى 28 يناير الجاري.