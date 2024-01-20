نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص.. الإسماعيلي يُخطط لبيع نجم الفريق بالدوري السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يسعى مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة نصر أبو الحسن لبيع نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي خلال فترة الإنتقالات الشتوية الجارية، لحل أزمة القيد والتي تعاني منها القلعة الصفراء في الفترة الحالية.

حقيقة بيع ياو أنور

حيث كشف مصدر مسؤول داخل الإسماعيلي في تصريحات خاصة لـ " دوت الخليج الرياضي " عن عدة أسباب لبيع نجم الفريق خلال الفترة الحالية.

وأوضح المصدر في تصريحاته، أن مجلس الإدارة برئاسة المهندس نصر أبو الحسن يُفكر في بيع ياو أنور خلال الفترة المقبلة، لحل أزمة القيد وتدعيم صفوف الفريق خلال الميركاتو الجاري.

وجاء التفكير في بيع اللاعب نتيجة لعدة أسباب، مؤكدًا أن اللاعب كان يخطط للهرب خارج النادي خلال الفترة المقبلة، وذلك بسبب عدم توافر سيولة مالية لدفع مرتبات اللاعبين خلال الفترة الحالية.

وأشار إلى أن بيع ياو أنور إلى فريق الجبلين بدوري يلو للدرجة الأولى بالسعودية سيعود على النادي بعائد مادي جيد خلال المرحلة المقبلة.

ووفقًا لتصريحاته فإنه من المقرر أن يتم إنهاء كافة الإجراءات خلال الأيام القليلة القادمة، موضحًا أنه مازالت المفاوضات مستمرة حتى تلك اللحظة.

ويعد ياو أنور أحد أفضل لاعبي الدراويش خلال الموسمين الأخيرين، كما أنه تألق في هذا الموسم رفقة الإسماعيلي بالدوري الممتاز وتمكن من تسجيل ثلاث أهداف وصناعة ثلاثة في 9 مباريات بالدوري العام، رغم تراجع مستوى الدراويش في الفترة الحالية.

بينما سجل صاحب الـ 26 عام في الموسم الماضي رفقة الدراويش 7 أهداف وصنع هدف خلال 17 مباراة خاضهم بالدوري المصري الممتاز.