عاجل.. تشكيل الزمالك أمام الوحدة الإماراتي في الدورة الودية

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن تشكيل الأبيض لخوض لقاء الوحدة الإماراتي المقرر له في التاسعة إلا ربع مساء اليوم السبت بتوقيت الإمارات، السابعة إلا ربع بتوقيت مصر، مشاهدة مباراة الزمالك والوحدة الإماراتي باستاد آل نهيان في نصف نهائي دورة الوحدة الودية.

تشكيل الزمالك أمام الوحدة الإماراتي

ويضم التشكيل كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع:عمر جابر - محمود حمدي " الونش" - حمزة المثلوثي - محمد عبد الشافي.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا- محمد أشرف " روقا"- محمد السيد.

خط الهجوم: محمود عبد الرازق " شيكابالا" - ناصر منسي - مصطفى شلبي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عبد الرحمن نفاد ومعاذ علاء الدين ومحمود علاء ومصطفى الزناري وحاتم سكر وأحمد زكي وسيد عبد الله " نيمار" ومحمد حسام بيسو وإبراهيما نداي وسامسون أكينيولا وعمار ياسر.