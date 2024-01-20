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أحمد جودة - القاهرة - فوز البلاستيك وبنها وطوخ والمرج بالجولة السادسة عشرة بدورى القسم الثالث

أسفرت نتائج منافسات الجولة السادسة عشر للمجموعة السادسة مجموعة القاهرة والقليوبية بدورى القسم الثالث عن فوز فريق البلاستيك بقيادة احمد عبد الغني على فريق أبو السعود بقياده تامر الباشا بهدف دون رد سجله محمد جمعة.



- فوز فريق بنها بقيادة محسن عبد المحسن على فريق هليوبوليس بقيادة وليد جابر بهدفين نظيفين سجلهما عبد الخالق سبيكة

وأحمد يحيى.

- فوز فريق القناطر الخيرية بقيادة اسماعيل ضمضم على فريق الطيران بقيادة عمرو ابو الحسن بهدفين مقابل هدف سجلهما خالد سعد وأحمد بطور.



- فوز فريق طوخ بقيادة طارق رمضان على فريق شباب بطا بقيادة احمد عبد الرؤوف برباعية مقابل ثلاثة سجلها حسين رضا هدفين وكباكا وماهر لطوخ واحمد عادل ودونجا وفكرى لبطا.



- فوز فريق الماظة بقيادة محمد فتحي علي فريق بهتيم بقيادة محمود عبد الحميد بهدفين نظيفين سجلها معاذ حسن وايهاب.



- فوز فريق المرج بقيادة محمد شعرواى على فريق شباب قليوب بقيادة احمد عبد النبي بهدف دون رد سجله زياد مسعود.



- فوز فريق اسكو بقيادة اشرف ابو رجيلة على فريق المطرية بقيادة عبد الحميد على ميدو بهدفين دون رد.