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أحمد جودة - القاهرة - فوز بشتيل والمعادى وتعادل الإعلاميين بمجموعة الجيزة بدورى القسم الثالث

تعادل فريق الإعلاميين بقيادة ياسر راشد مع فريق أورانج بقيادة تامر عبد الخالق سلبيًا في الجولة السادسة عشر للمجموعة الخامسة مجموعة الجيزة بدورى القسم الثالث.



- حقق فريق نادي المعادي بقيادة احمد الجداوى مفاجأة من العيار الثقيل بالفوز على فريق دياموند متصدر المجموعة بقيادة عمرو الدالى بهدف دون رد سجله حازم فرغلى.



- حقق فريق بشتيل بقيادة جمال حواش فوزًا كبيرًا على فريق أسمنت حلوان متذيل المجموعة بقياده أحمد مكي بسداسية مقابل هدف.



- فوز فريق أطفيح بقيادة محمود سعيد الفوز خارج ملعبه على فريق الصيد بقيادة طارق حسن بهدفين مقابل هدف.



- تعادل فريق حدائق الاهرام بقيادة محمود نصر نقطة مع فريق منشية ناصر بقيادة عماد عابدين سلبيًا.

- فوز فريق حلوان العام بقيادة محمد صفوت كشرى على فريق أبو النمرس بقيادة عماد قاسم بثلاثية مقابل هدف.



- فوز فريق كاسكادا بقيادة عماد دربالة على فريق صول بقيادة احمد الضظوى بهدفين مقابل هدف.



ترتيب المجموعة



1- دياموند 37 نقطة

2- اورانج 34 نقطة

3- الإعلاميين 32 نقطة

4- بشتيل 32 نقطة

5- الصيد 26 نقطة

6- المعادي واليخت 21 نقطة

7- منشيه ناصر 21 نقطة

8- حلوان العام 20 نقطة

9- حدائق الاهرام 19 نقطة

10- ابو النمرس 18 نقطة

11- اطفيح 17 نقطة

12- كاسكادا 16 نقطة

13- صول 12 نقطة

14- اسمنت حلوان 4 نقاط