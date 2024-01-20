نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وليد الركراكي يرفض ترشيح منتخب المغرب للتتويج بكأس أمم إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال وليد الركراكي، المدير الفني للمنتخب المغربي، إن منتخب بلاده لا يزال خارج حسابات الفوز بلقب كأس أمم إفريقيا 2023، وذلك قبل مواجهة الكونغو الديمقراطية في الجولة الثانية من دور المجموعات.

تصريحات وليد الركراكي عن تتويج المغرب بأمم إفريقيا

وأشار الركراكي خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة إلى أن فريق الكونغو يمتلك لاعبين موهوبين يلعبون في أندية قوية، معبرًا عن نية منتخب المغرب في مواجهة المباراة بأدائه الخاص سواء بالكرة أو بدونها.

وأكد الركراكي: "أنا لا أثق في فكرة أن الفريق الفائز لا يحتاج إلى تغييرات، وأنا أتخذ القرارات استنادًا إلى الوضع في يوم المباراة. لدينا العديد من الخيارات واللاعبين ذوي المهارات العالية، وسنقوم بتشكيل الفريق المناسب لضمان التأهل".

وعن عز الدين أوناحي، وصفه بأنه لاعب موهوب وأحد نقاط القوة في الفريق، مؤكدًا أنهم يمتلكون بدائل في حالة الحاجة لاستبداله. وأوضح أن التركيز يجب أن يظل على الأداء الرياضي، وأن مواقع التواصل الاجتماعي ليست ذات أهمية بالنسبة له.

وفي ختام حديثه، أوضح الركراكي: "لسنا مُرشحين بعد للفوز باللقب، والمرشحون سيظهرون في المراحل المتقدمة من البطولة. نحن هنا بطموح وسنعمل جاهدين لتحقيق أهدافنا، والتركيز على الميدان هو الأهم بعيدًا عن التكهنات بالفوز".