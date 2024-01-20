روي فيتوريا يدرس الاستعانه بأحمد سيد زيزو أساسيًا أمام الرأس الأخضر

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أحمد جودة - القاهرة - يدرس روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الاستعانه بأحمد سيد زيزو أساسيًا أمام الرأس الأخضر في كأس الأمم الإفريقية.

هل يشارك زيزو أساسيًا أمام الرأس الأخضر؟

ويأتي ذلك ليكون بديلا لمحمد صلاح في ظل إصابة محمد صلاح وغيابه عن مباراة الرأس الأخضر في كأس الأمم الإفريقية.

وتعرض محمد صلاح للإصابة بشد في العضلة الخلفية والتي لحقت به في مباراة منتخب غانا الماضية والتي ستؤدي إلي غيابه عن مباراة الرأس الأخضر ومباراة دور 16 في حالة التأهل.

يواصل منتخب مصر تدريباته مساء اليوم على أحد الملاعب الفرعية القريبة من فندق الإقامه استعدادًا لمواجهة الرأس الأخضر في كأس الأمم الإفريقية.

موعد مباراه منتخب مصر والرأس الأخضر في كأس الأمم الإفريقية

يستعد منتخب مصر لمواجهة الرأس الأخضر ضمن لقاءات الجولة الثالثة من منافسات كأس الأمم الإفريقية والمقرر إقامتها مساء الغد.