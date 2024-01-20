أول تعليق من أرتيتا على اكتساح آرسنال لـ كريستال بالاس بالدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - أعرب ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق آرسنال، عن سروره بالانتصار على كريستال بالاس، موضحًا التطورات المتعلقة بإصابة ديكلان رايس بعد خروجه من المباراة اليوم. حقق فريق آرسنال فوزًا بنتيجة 5-0 على كريستال بالاس في إطار الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب "الإمارات".

أول تعليق من أرتيتا على اكتساح آرسنال لـ كريستال بالاس

وأفاد أرتيتا في تصريحات لشبكة "BBC": "نحن سعداء جدًا بالانتصار، حافظنا على نظافة شباكنا وأحرزنا خمسة أهداف. كان لدي إحساس جيد حقًا بعد مباراتنا الأخيرة أمام ليفربول، حيث كان الأداء جيدًا ولكن النتائج لم تكن كذلك".

وأضاف: "كنا أكثر كفاءة في منطقة جزاء خصومنا اليوم، رغم أن الأداء في المباراة السابقة قد كان أفضل ببعض الشكل، ولكن المهمة كانت في التسجيل".

فيما يتعلق بإصابة ديكلان رايس، قال أرتيتا: "شعر ببعض التوتر، وعندما يتحدث عن ذلك في حين كانت النتيجة 3-0، فإننا لا نرغب في المخاطرة، وكان الأمر نفسه مع بيج جابي الذي شعر ببعض الإزعاج بعد تدخل، لذا قمنا بإخراجه".

وأكد أرتيتا: "الركلات الثابتة تشكل جزءًا كبيرًا من استراتيجيتنا، خاصةً ضد الفرق التي تدافع بشكل عميق، وهي وسيلة جيدة لتحقيق الانتصارات".

وتابع: "لقد استفدنا من لحظات في المباراة، علمنا كيف نستفيد منها بشكل جيد حقًا، وكان الجميع مركزًا بشكل فعّال".

وختم تصريحاته قائلًا: "نحن نتطلع إلى التعامل مع الدور الثاني من الموسم بروح هجومية وتحفيز كبيرين. أود أن ألعب مباراة جديدة بعد ثلاثة أيام، ولكن هذا هو الواقع، سنواصل التحضير ويجب علينا الاستمرار في تقديم أداء أفضل والتحسين كفريق واحد".

وعقب هذا الانتصار، ارتفع رصيد آرسنال إلى 43 نقطة، محتلًا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، في حين تجمد رصيد كريستال بالاس عند 21 نقطة في المركز الرابع عشر.