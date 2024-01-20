عاجل.. الأهلي يحسم الجدل ويكشف حقيقة التخلي عن صلاح محسن

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أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر داخل النادي الأهلي، حقيقة ما تردد خلال الساعات القليلة الماضية، بشأن استقرار النادي الأحمر على توجيه الشكر لصلاح محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

حقيقة التخلي عن صلاح محسن

وترددت بعض الأنباء خلال الساعات القليلة الماضية عن قيام النادي الأهلي بتوجيه الشكر لصلاح محسن.

وقال المصدر إن ما تردد عن قيام النادي الأهلي بتوجيه الشكر لصلاح محسن غير صحيح على الإطلاق.

وأضاف المصدر بأن اللاعب والنادي لديهم أكثر من عرض من أندية سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي ونادي زد للتعاقد معه في يناير الجاري.

وتابع المصدر بأن النادي يناقش العروض لحسم مصير اللاعب في يناير الجاري.

الجدير بالذكر أن صلاح محسن لم يتواجد مع بعثة الأهلي في الإمارات لخوض معسكر خارجي خلال الفترة الحالية.