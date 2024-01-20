نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعادل السلبي يحسم مباراة البحرين وماليزيا في كأس آسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت منذ لحظات مواجهة البحرين وماليزيا، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس أسيا 2024، بالتعادل السلبي بين المنتخبين ضمن مباريات المجموعة الخامسة.

- ملخص مباراة البحرين وماليزيا

وشهدت المباراة سيطرة شبه كاملة طوال شوطي المباراة من جانب الفريق البحريني، دون وجود تهديد محقق من المرمى.

وتصدى دفاع المنتخب الماليزي إلى محاولات نجوم منتخب الأردن الذي منع أي هدف من دخول شباكه ليحافظ على نتيجة التعادل السلبي حتى نهاية المباراة.

وكثف المنتخب البحريني محاولاته لحسم الثلاث نقاط في مسيرته بالبطولة للمنافسة على بطاقة التأهل ولكن دون أي تهديد قريب.

- ترتيب المجموعة الخامسة

1- الأردن 4 نقاط.

2- كوريا الجنوبية 4 نقاط.

3- البحرين نقطة واحدة.

4- ماليزيا نقطة واحدة.

- القنوات الناقلة لمباريات كأس آسيا

قناة beIN ASIAN CUP 1

القمر: سهيل سات.

التردد: 10810.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

التصحيح: 3/4.

قناة beIN ASIAN CUP 1

القمر: نايل سات.

التردد: 12188.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

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قناة SSC1 HD

القمر الصناعي: عرب سات.

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الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

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