بغداد بونجاح يُهدي الجزائر نقطة ثمينة أمام بوركينا فاسو بكأس أمم إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - أهدى بغداد بونجاح منتخب بلاده الجزائر نقطة ثمينة في مواجهته مع بوركينا فاسو بالتعادل (2-2) في اللقاء الذي جمعهما اليوم السبت على استاد بواكي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس أمم إفريقيا 2023.

أحداث مباراة الجزائر وبوركينا فاسو

بدأت محاولات منتخب بوركينا فاسو في التهديد على مرمى الجزائر منذ الدقيقة السابعة، حيث قام كوناتي بتسجيل هدف رائع برأسية؛ رد المنتخب الجزائري بتسديدة قوية من قبل بلايلي في الدقيقة 12 تصدى لها حارس بوركينا فاسو.

واستمرت محاولات المنتخب الجزائري في الهجوم، حيث أظهر بونجاح خطورته في الدقيقة 21 بتمريرة حاسمة لبلايلي تصدى لها دفاع بوركينا فاسو؛ وقام بونجاح بتسديد كرة في الدقيقة 26 ارتطمت بالقائم الخارجي لمرمى بوركينا فاسو.

كاد المنتخب الجزائري أن يتقدم في الدقيقة 43 بعد تسديدتين خطيرتين من قبل فيجولي وبلايلي، ولكن دون جدوى؛ وفي اللحظات الأخيرة من الشوط الأول، أُلغي هدف لكوناتي بسبب التسلل بعد التحقق من تقنية الفيديو.

في الشوط الثاني، عاد منتخب الجزائر بقوة ليسجل هدف التعادل في الدقيقة 51 عبر بغداد بونجاح الذي استفاد من خطأ في تصدي حارس بوركينا فاسو؛ وفي أحداث مثيرة، أُعلنت ركلة جزاء لصالح بوركينا فاسو بعد التحقق من تقنية الفيديو، سجلها بيرتراند تراوري في الدقيقة 71.

رغم استمرار هجوم منتخب الجزائر حتى اللحظات الأخيرة، إلا أن بونجاح نجح في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 90+5 من رأسية بعد ركلة ركنية.