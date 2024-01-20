نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يخوض مرانه الأول في الإمارات مساء اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يؤدي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه الأول في السابعة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة بأحد الملاعب القريبة من مقر إقامة البعثة بإمارة عجمان في الإمارات.

الأهلي يخوض مرانه الأول في الإمارات

ويقود مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، المران، حيث وضع المدير الفني برنامجًا استشفائيًّا وتدريبيًّا للاعبين على هامش مران اليوم.

ووصلت بعثة الفريق إلى مطار دبي عصر اليوم، السبت، وتوجهت منه مباشرة إلى إمارة عجمان للإقامة.

ويخوض الفريق خلال المعسكر مباراتين وديتين للإعداد للمرحلة المقبلة.

جدير بالذكر أن شركة «لارز للتطوير العمراني» إحدى شركات مجموعة الجاويش للاستثمار أصبحت الراعي الرئيسي لمعسكر فريق الأهلي، المقرر إقامته بدولة الإمارات خلال الفترة من اليوم وحتى 28 يناير الجاري.