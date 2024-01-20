نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مقصورة استاد آل نهيان تتزين بالنجوم لمتابعه مباراة الزمالك والوحدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت مقصورة استاد آل نهيان بالإمارات حضور رفيع المستوى وذلك لمتابعة المباراة المرتقبة بين الزمالك والوحدة الإماراتي والمقرر لها السابعة إلا ربع مساء اليوم ضمن منافسات دورة الوحدة الودية.

وكان الاتفاق السعودي بقيادة مديره الفني الإنجليزي ستيفن جيرارد قد تخطى عقبة نادي أم صلال القطري بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون بركلات الترجيح في دورة الوحدة الودية وينتظر الفائز من مباراة الزمالك والوحدة في المباراة النهائية المقرر لها يوم الاربعاء القادم.

مقصورة استاد آل نهيان تتزين بالنجوم

و حضر بالمقصورة كلا من الفنان عمر كمال الذي قام بإحياء حفل الافتتاح وقدم أغنية مخصصة لنادي الزمالك وأحمد سليمان (عضو مجلس الإدارة والمشرف على الكرة) – أحمد خالد حسانين (عضو مجلس الإدارة ورئيس البعثة) – والدكتور كمال درويش رئيس نادي الزمالك الأسبق - واللواء عماد عبد العزيز الرئيس السابق لنادي الزمالك - وحازم فتوح رئيس الشركة المنظمة هابي سيزون - محمود الاسيوطي (رئيس مجلس ادارة - تيمبو سبورت) وسيف الاسيوطي (الرئيس التنفيذي - تيمبو سبورت).

ووافق مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، على مشاركة الفريق تحت قيادة معتمد جمال، المدير الفني في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية، التي تستمر من 18 إلى 24 يناير، وتضم أندية الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري.

وقد أعلن حازم فتوح رئيس الشركة للبطولة أن كأس البطولة مطلي بالذهب والفضة ومصمم بالشكل الخاص الذي يليق بتاريخ وعراقة الأندية المشاركة.

ويخوض الزمالك المباراة بتشكيل يضم كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع:عمر جابر - محمود حمدي " الونش" - حمزة المثلوثي - محمد عبد الشافي.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا- محمد أشرف " روقا"- محمد السيد.

خط الهجوم: محمود عبد الرازق " شيكابالا" - ناصر منسي - مصطفى شلبي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عبد الرحمن نفاد ومعاذ علاء الدين ومحمود علاء ومصطفى الزناري وحاتم سكر وأحمد زكي وسيد عبد الله " نيمار" ومحمد حسام بيسو وإبراهيما نداي وسامسون أكينيولا وعمار ياسر.