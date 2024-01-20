عبد الرحيم دغموم يشارك في تدريبات المصري بعد غياب ستة أشهر

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أحمد جودة - القاهرة - شهد مران الفريق الأول للكرة بالنادي المصري، مساء اليوم السبت على ستاد الكلية الحربية مشاركة النجم الجزائري عبد الرحيم دغموم للمرة الأولى منذ نحو ستة أشهر، وهي الفترة التي كان يخضع خلالها اللاعب لبرنامج تأهيلي بأحد أكبر المراكز المتخصصة في التأهيل الرياضي والعلاج الطبيعي بدولة قطر.

عبد الرحيم دغموم يشارك في تدريبات المصري

حرص الجهاز الفني للفريق بقيادة الكابتن علي ماهر وكذلك نجوم الفريق على الترحيب بشكل خاص باللاعب الذي سيخضع لبرنامج تأهيلي لرفع معدلات لياقته البدنية تحت إشراف وائل رأفت مخطط أحمال الفريق.

كان اللاعب قد تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مباراة المصري بنهائي كأس الرابطة أمام نظيره فريق سيراميكا كليوباترا والتي أقيمت في الثاني والعشرين من يوليو الماضي.

قرر مجلس إدارة المصري برئاسة كامل أبو علي سفر اللاعب إلى قطر لإجراء العملية الجراحية والخضوع للبرنامج العلاجي والتأهيلي اللازم.

غياب ثنائي المصري عن مباراة الجونة بكأس الرابطة

تأكد غياب الثنائي حسين السيد وحسن علي لاعبي الفريق الأول للكرة بالنادي المصري عن المباراة المقبلة للفريق بالجولة الثالثة من بطولة كأس الرابطة والتي تجمعه بنظيره فريق الجونة والمقرر إقامتها في السادس والعشرين من الشهر الجاري على ستاد الجيش ببرج العرب، وذلك بعد حصول الثنائي على الإنذار الثالث خلال مباراة الفريق والتي جمعته اليوم بنظيره فريق البنك الأهلي والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.