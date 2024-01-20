نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. "دوت الخليج الرياضي" يكشف قرار محمود الخطيب ضد صلاح محسن بعد فضيحة سناب شات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سادت حالة من الغضب الشديد لدى مسؤولي النادي الأهلي، من ترديد اسم صلاح محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد خلاف حاد مع زوجته.

وقامت زوجة محسن، بنشر بعض الاسكرينات الخاصة باللاعب والتي يتناول فيها الحديث بشكل خارج مع الأشخاص، ما جعل هناك حالة غضب من الجماهير ضده خاصةً أنه غير ملتزم مع الفريق.

قرار محمود الخطيب ضد صلاح محسن

ويدرس مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، رحيل صلاح محسن عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية بشكل نهائي، أو توجيه الشكر له وفسخ عقده.

وكان محسن رفض الانتقال إلى صفوف مودرن فيوتشر في صفقة تبادلية، للتعاقد مع عمر كمال عبدالواحد لاعب الفريق، وقرر البقاء داخل التتش رغم عدم الاعتماد عليه.

وتلقى اللاعب عرضًا للعودة إلى سيراميكا كليوباترا لتدعيم خط هجومه، حيث يرفض مبدأ الإعارة وطلب الحصول على موافقة بالبيع النهائي، أو فسخ عقده بالتراضي.

من ناحية أخرى، وصلت بعثة النادي الأهلي إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، من أجل خوض معسكر خارجي بقرار من السويسري مارسيل كولر المدير الفني، على أن يتخلل المعسكر مباراتين وديتين.

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره شباب بلوزداد الجزائري، خلال شهر فبراير المقبل في الجزائر، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.