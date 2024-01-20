نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اتهامات بخيانة زوجته.. تسريبات تطارد صلاح محسن و"ستوري" انستجرام تكشف المستور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتشرت على منصة فيس بوك صور خاصة من هاتف لاعب نادي الأهلي، صلاح محسن، حيث زعمت سيدة تدعى إسراء سامح أنها زوجته، نشرت عددًا من الرسائل الخاصة التي تظهر علاقته مع عدد من الفتيات.

تسريبات تطارد صلاح محسن

تمكنت إسراء، حسب ما نشره حساب يحمل اسمها، من فتح هاتف صلاح محسن الخاص به، حيث اكتشفت علاقاته الأخرى، وكشفت عن مسؤوليتها في نشر صور المحادثات.

وقام الحساب، الذي يُزعم أنه يعود لزوجة اللاعب، بنشر صور ومحادثات تكشف عن تفاصيل علاقات اللاعب مع بعض الفتيات.

بالإضافة إلى ذلك، قام الحساب بنشر مقطع ديني لشيخ يتحدث عن عقوبة الزنا بعد الوفاة، وأيضًا نشر مجموعة واسعة من المحادثات ومقاطع الفيديو التي تحتوي على تسجيلات صوتية للقاءات اللاعب.