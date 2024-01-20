"التفاؤل" تصريحات نارية من تشافي بشأن ما يفتقده برشلونة

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أحمد جودة - القاهرة - أدلى المدرب تشافي هيرنانديز المدير الفني لنادي برشلونة بتصريحات قوية وذلك قبل مواجهة نظيره فريق ريال بيتيس مساء غدا الأحد في بطولة الدوري الإسباني.

تصريحات نارية من تشافي بشأن ما يفتقده برشلونة

وتحدث تشافي في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة برشلونة أمام ريال بيتيس قائلا:" أكثر ما نفتقده هو التفاؤل لكنني أواجهه".

وأوضح:" أعتقد أن الكاتالونيين، النادي والفريق وأنا متفائلون وأرى الفرصة، نحن نقبل التطلبات ولكن في بعض الأحيان هناك نقص في التفاؤل".

وواصل تشافي:" نحن نلعب مع لاعبين شباب ولا أحد يقول ذلك. هذه مسألة سلوك، ولكن هناك نقص في الإيجابية".

وأردف:" الاستمرارية والتركيز يجب أن يكونا الأساس بالفعل، لكن في بعض الأحيان يتفوق عليك الخصم، هذه الأمور غير قابلة للتفاوض وعلينا أن نتحسن، أنا مع فرينكي".

وأتم مدرب برشلونة:" بيتيس يضم الكثير من البارسا؟ هذا يجعلهم أكثر تحفيزًا ولديهم ما يظهرونه، هناك بيليرين غدًا، ستجد دائمًا الأصدقاء السابقين في كل مكان، هم متحمسون ويجب أن يساعدنا ذلك في مواجهتهم".