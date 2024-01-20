نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عناق مشجع وشيكابالا أبرز أحداث الشوط الأول السلبي بين الزمالك والوحدة الاماراتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام الوحدة الإماراتي بالتعادل السلبي ضمن إطار منافسات بطولة "الوحدة" الودية.

تعادل الزمالك والوحدة سلبيًا

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال مع الوحدة الإماراتي على أرضية ملعب

استاد آل نهيان ضمن إطار منافسات نصف نهائي دورة الوحدة الودية.

وسيطر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على معظم مجريات الشوط الأول لكن دون فاعلية هجومية على مرمى الوحدة الإماراتي.

وشهد الشوط الأول من مباراة الزمالك والوحدة الاماراتي توقف المباراة لمدة دقيقة؛ لنزول مشجع زملكاوي لأرضية الملعب لمعانقة شيكابالا.

وبدأ معتمد جمال المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك مباراة الوحدة الإماراتي بالتشكيل الآتي:-

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع:عمر جابر - محمود حمدي " الونش" - حمزة المثلوثي - محمد عبد الشافي.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا- محمد أشرف " روقا"- محمد السيد.

خط الهجوم: محمود عبد الرازق " شيكابالا" - ناصر منسي - مصطفى شلبي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء لفريق الزمالك كلا من، عبد الرحمن نفاد ومعاذ علاء الدين ومحمود علاء ومصطفى الزناري وحاتم سكر وأحمد زكي وسيد عبد الله " نيمار" ومحمد حسام بيسو وإبراهيما نداي وسامسون أكينيولا وعمار ياسر.