أول تعليق من بغداد بونجاح بعد هدفيه أمام بوركينا فاسو في أمم إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - علق اللاعب بغداد بونجاح نجم منتخب الجزائر لكرة القدم على تعادل منتخب بلاده أمام نظيره منتخب بوركينا فاسو اليوم السبت في أمم إفريقيا.

وتعادل المنتخب الجزائري مع بوركينا فاسو بهدفين مقابل هدفين سجلهما المهاجم بغداد بونجاح في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية.

أول تعليق من بغداد بونجاح بعد هدفيه أمام بوركينا فاسو

وتحدث بونجاح بعد إنتهاء المباراة لقناة بي إن سبورتس قائلا:" كنا نتمنى الفوز في مباراة اليوم ولكن لم يحالفنا الحظ".

وأوضح:" بعض الأخطاء كانت السبب في هذه النتيجة، فقد تمكنوا من تسجيل هدفهم الأول في نهاية الشوط بسبب خطأ مننا ونفس الأمر في ركلة الجزاء، ولكن من الجيد أننا تمكنا من تسجيل التعادل".

وأضاف:" الطقس كان صعب جدا اليوم ودرجة الحرارة كانت عالية وكذلك الرطوبة، نظرا لتوقيت لعب المباراة، وأثر ذلك علينا بالطبع ووقعنا في بعض الأخطاء".

وأتم بغداد بونجاح تصريحاته:" المدرب تحدث معنا بين الشوطين أنه إذا لم نفز فيجب ألا نخسر اليوم، وبالفعل تمكنا من التعادل ولا زال لدينا الفرصة للفوز في المباراة الأخيرة وخطف بطاقة التأهل".