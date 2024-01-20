نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دراما كروية.. موريتانيا تتعادل بهدف عالمي أمام أنجولا في الشوط الأول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهى الشوط الأول من أحداث مباراة موريتانيا وأنجولا بالتعادل الإيجابي بهدف لكل بلد ضمن إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية.

شوط أول إيجابي بين موريتانيا وأنجولا

وتُقام أحداث مباراة موريتانيا وأنجولا حاليًا على ملعب بواكي ضمن إطار منافسات المجموعة الرابعة بكأس كأس الأمم الأفريقية 2023 والتي تضم أيضا الجزائر وبوركينا فاسو.

تقدم المنتخب الأنجولي عن طريق جيلسون في الدقيقة 30 من عمر الشوط الأول قبل أن يتعادل سيدي بونا عمار لصالح المنتخب الموريتاني في الدقيقة 43 بهدف رائع بعد مرواغة ثلاثة لاعبين من المنتخب الأنجولي.

وشهد الشوط الأول إهدار فرص عديدة لكلا المنتخبين الموريتاني والأنجولي في مباراة يقودها تحكيميا الحكم المصري محمد معروف.

ويقود مهاجم الاتحاد السكندري "مابولو" تشكيل المدرب جونسالفيس المدير الفني لمنتخب أنجولا، أمام موريتانيا في كأس الأمم الإفريقية.