نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الوحدة الإماراتي يتقدم مبكرًا على الزمالك في الشوط الثاني 1-0 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قص الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة الإماراتي شريط الأهداف أمام الزمالك في المباراة المقامة حاليا ضمن إطار منافسات بطولة الوحدة الودية المقامة بدولة الإمارات.

تقدم الوحدة الإماراتي على الزمالك

واستغل منصور الهلالي لاعب الوحدة الإماراتي خطأ دفاعي للزمالك ليسكن الكرة يمين محمد عواد معلنًا تقدم فريقه على الفارس الأبيض بهدف نظيف في الشوط الثاني.

وجاء هدف الوحدة الإماراتي في شباك الزمالك عند الدقيقة 45 من عمر الشوط الثاني في المباراة التي تجمع كلا الفريقين ضمن إطار منافسات الدور نصف النهائي لبطولة الوحدة الودية.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مواجهة الوحدة الإماراتي حاليًا بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع:عمر جابر - محمود حمدي " الونش" - حمزة المثلوثي - محمد عبد الشافي.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا- محمد أشرف " روقا"- محمد السيد.

خط الهجوم: محمود عبد الرازق " شيكابالا" - ناصر منسي - مصطفى شلبي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء لفريق الزمالك كلا من، عبد الرحمن نفاد ومعاذ علاء الدين ومحمود علاء ومصطفى الزناري وحاتم سكر وأحمد زكي وسيد عبد الله " نيمار" ومحمد حسام بيسو وإبراهيما نداي وسامسون أكينيولا وعمار ياسر.