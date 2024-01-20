نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "نشرة أخبار أمم افريقيا".. الجزائر تتعادل برعاية بغداد بونجاح.. وبديل صلاح في مواجهة الرأس الاخضر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتواصل فعاليات بطولة بطولة كأس أمم إفريقيا، والتي انطلقت الجمعة ما قبل الماضية وتستمر حتى الثاني عشر من شهر فبراير الثاني.

وتشهد البطولة مفاجات ومنافسات قوية، مع اقتراب ختام الجولة الثانية، لتكون الجولة الثالثة على صفيح ساخن في انتظار حسم باقي المتأهلين.

ونستعرض من خلال دوت الخليج الرياضي أبرز أحداث البطولة والتي جاءت كالاتي:

التعادل الايجابي ينهي مباراة الجزائر وبوركينا فاسو

مازالت النتائج السلبية لغز محير للمنتخبات العربية، والذي كادت الجزائر أن تسقط فيها بعد التأخر أمام منتخب بوركينا فاسو، إلا أن بغداد بونجاح استطاع تسجيل التعادل لتنتهي المباراة بالتعادل الايجابي بهدفين لمثلهم وينعش امال محاربي الصحراء في التواجد والمنافسة داخل البطولة.

بديل محمد صلاح بعد غيابه في المواجهة المقبلة

يفاضل البرتغالي روري فيتوريا بين نجم بيراميدز مصطفى فتحي ونجم الزمالك احمد السيد زيزو من اجل التواجد في مباراة الرأس الاخضر والذي يغيب عنها صلاح بداعي الاصابة.

ولم يستقر البرتغالي حتى الان على البديل لكن الاتجاهات تميل نسبيا إلى لاعب الزمالك.

صراع اهلاوي في مباراة تونس ومالي

باتت المجموعة الخامسة واحدة من المجموعات الافريقية التي تحظى بمتابعة قوية بسبب تواجد ثلاثي الاهلي اليو ديانج، علي معلول، بيرسي تاو.

ويستعد منتخب تونس لمواجهة نظيره مالي لتكون المواجهة الثانية بين محترفي الاهلي علي معلول واليو ديانج.