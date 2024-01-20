نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطأ بالتمركز.. الوحدة يتقدم بالهدف الثاني في شباك الزمالك 2-0 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة الإماراتي بالهدف الثاني في شباك الزمالك في المباراة التي تجمع كلا الفريقين حاليا ضمن إطار منافسات بطولة الوحدة الودية.

الوحدة يعزز تقدمه الهدف الثاني

وعزز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة الإماراتي تقدمه بالهدف الثاني في الدقيقة 71 في شباك محمد عواد حارس الزمالك.

وجاء هدف الوحدة الإماراتي من سوء تمركز لمدافعي الزمالك ليستغلها زليمخان باكييف ويسددها قويةً في أقصى يمين مرمى محمد عواد.

وسجل منصور الهلالي لاعب الوحدة الإماراتي الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 45 من عمر الشوط الثاني في المباراة التي تجمع كلا الفريقين ضمن إطار منافسات الدور نصف النهائي لبطولة الوحدة الودية.

ودفع معتمد جمال المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بالثنائي سامسون إكينولا وعمار ياسر على حساب شيكابالا وعمر ياسر خلال الشوط الثاني من مواجهة الوحدة الإماراتي.