بغداد بونجاح يحقق أرقام تاريخية بعد هدفيه أمام بوركينا فاسو

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أحمد جودة - القاهرة - حقق النجم بغداد بونجاح مهاجم منتخب الجزائر أرقام تاريخية بعد تسجيله هدفين لمنتخب بلاده أمام نظيره منتخب بوركينا فاسو في المباراة التي جمعت بينهما اليوم.

بونجاح يحقق أرقام تاريخية بعد ثنائية بوركينا

وتعادل منتخب الجزائر مع نظيره منتخب بوركينا فاسو بهدفين مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس أمم إفريقيا.

وتمكن بغداد بونجاح من معادلة رقم النجم رياض محرز من حيث أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في تاريخ الجزائر برصيد 30 هدف، كما أنه أصبح ثالث هدافي المنتخب الجزائري في التاريخ بعد تفوقه على رابح ماجر ولخضر بلومي.

ويلتقي المنتخب الجزائري مع نظيره منتخب موريتانيا مساء يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية عند تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة.