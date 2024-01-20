نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دون معلول.. تشكيل تونس الرسمي لمواجهة أمام مالي في كأس الأمم الإفريقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن جلال القادري، المدير الفني لمنتخب تونس الأول لكرة القدم، عن التشكيل الرسمي لنسور قرطاج استعدادا لمواجهة نظيره منتخب مالي، اليوم السبت 20 يناير، في الجولة الثانية من عمر بطولة كأس أمم إفريقيا.

موعد مباراة تونس ضد مالي في كأس الأمم الإفريقية

ومن المنتظر أن يتم مشاهدة مباراة تونس ومالي بث مباشر، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة؛ والحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

حيث بتواجد منتخب مالي في المجموعة الخامسة، من عمر بطولة كأس أمم إفريقيا هذا الموسم، مع كلا مم منتخبات تونس، وجنوب إفريقيا، وزامبيا.

تشكيل تونس الرسمي لمواجهة مالي في كأس أمم إفريقيا

حراسة المرمى: البشير بن سعيد.

خط الدفاع: وجدي كشريدة – علي العابدي – ياسين مرياح – منتصر الطالبي.

خط الوسط: عيسى العيدوني – أنيس بن سليمان – إلياس السخيري.

خط الهجوم: يوسف المساكني – حمزة رفيعة – إلياس عاشوري.

القنوات الناقلة لمباراة تونس ضد مالي في أمم إفريقيا

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي المسئولة بشكل حصري عن إذاعة مباريات بطولة كأس أمم إفريقيا هذا الموسم، داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.