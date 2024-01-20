نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. "أنا مش مجنون" أول رد رسمي من صلاح محسن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر صلاح محسن لاعب الأهلي، الجدل في مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد تسريب عددا من رسائل اللاعب والذي يتحدث فيها مع عدد من الفتيات.

وباتت الواقعة مصدر الحديث مواقع التواصل الاجتماعي بعد وجود صور وتسجيلات صوتية للاعب.

أول رد فعل من جانب صلاح

ونشر صلاح محسن عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، ستوري قصيرة والذي أكد تعرض حسابه للسرقة.

وجاء محتوى الاستوري "حسبي الله ونعم الوكيل، يا جماعة الأكونت مكنش معايا".

وتابع: "أنا مش مجنون علشان أنزل حاجة لنفسي، أنا هفضل مركز في مستقبلي ومش هفكر في الهبل ده".

واختتم: "الشخص اللي بيسرق الاكونت وبعملي شات هتخذ معاه اجراءات قانونية".

وكان اللاعب قد غاب عن معسكر الامارات والذي يخوضه الاهلي اليوم، ويقام في إمارة عجمان الإماراتية.

صلاح محسن عنوان الازمات في القلعة الحمراء

وتحول صلاح محسن إلى عنوان للأزمات في القلعة الحمراء ليكون خارج قائمة المونديال الاخيرة، اضافة لغيابه عن المشاركة ورفضه الدخول في اي صفقة تبادلية.