نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تشكيل ميلان الرسمي ضد أودينيزي في الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن ستيفانو بيولي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان، عن التشكيل الرسمي لفريقه لمواجهة نظيره فريق أودينيزي مساء اليوم السبت ضمت منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري الإيطالي.

وستقام أحداث المباراة تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت القاهرة، والحادية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل ميلان الرسمي لمواجهة أودينيزي

حراسة المرمي: مينيان.

خط الدفاع: ثيو هيرنانديز – جابيا – كايير – كالابريا.

خط الوسط: لوفتس تشيك – ياسين عدلي – ريندرز.

خط الهجوم: لياو – جيرو – بولسيتش.

القنوات الناقلة لمباراة ميلان ضد أودينيزي

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية الناقل الوحيد والحصري لبطولة الدوري الإيطالي، في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتذاع بالتحديد عبر قناة AD sports premium hd 1.