نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل مالي الرسمي لمواجهة تونس في كأس الأمم الإفريقية.. موقف أليو ديانج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن إريك شيل، المدير الفني لمنتخب مالي الأول لكرة القدم، عن التشكيل الرسمي لمنتخب بلاده استعدادا لمواجهة نظيره منتخب تونس، اليوم السبت 20 يناير، في الجولة الثانية من عمر بطولة كأس أمم إفريقيا.

موعد مباراة تونس ضد مالي في كأس الأمم الإفريقية

ومن المنتظر أن يتم انطلاق بث مباشر مباراة تونس ومالي يلا شوت ، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة؛ والحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

حيث بتواجد منتخب مالي في المجموعة الخامسة، من عمر بطولة كأس أمم إفريقيا هذا الموسم، مع كلا مم منتخبات تونس، وجنوب إفريقيا، وزامبيا.

تشكيل مالي الرسمي لمواجهة تونس في كأس أمم إفريقيا

حراسة المرمى: ديارا.

خط الدفاع: تراوري – كوياتي – نياكاتي - ساكو.

خط الوسط: كوليبالي – ساماسيكو – هيدارا.

خط الهجوم: دومبيا – سينايكو – كويتا.

القنوات الناقلة لمباراة تونس ضد مالي في أمم إفريقيا

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي المسئولة بشكل حصري عن إذاعة مباريات بطولة كأس أمم إفريقيا هذا الموسم، داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.