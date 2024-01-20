ماذا يحدث في الإمارات؟.. الوحدة يسجل الهدف الثالث بشباك الزمالك 3-0

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أحمد جودة - القاهرة - أثقل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة الإماراتي شباك الزمالك بالهدف الثالث في شباك الفارس الأبيض في المباراة المقامة حاليا ضمن إطار منافسات بطولة الوحدة الودية.

هدف الوحدة الثالث في شباك الزمالك

وتقدم مجددا الوحدة الإماراتي بالهدف الثالث بعد استغلال خطأ فاضح من محمود الونش مدافع الزمالك بعد أعاد الكرة بشكل خاطئ لمحمد عواد حارس الفريق الأبيض.

وتقدم منصور الهلالي لاعب الوحدة الإماراتي بالهدف الأول لفريقه في الدقيقة 45 من عمر الشوط الثاني قبل أن يضاعف زميله زليمخان باكييف بالهدف الثاني في الدقيقة 71.

وبدأ معتمد جمال تشكيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة الوحدة الإماراتي بكلا من:-

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع:عمر جابر - محمود حمدي " الونش" - حمزة المثلوثي - محمد عبد الشافي.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا- محمد أشرف " روقا"- محمد السيد.

خط الهجوم: محمود عبد الرازق " شيكابالا" - ناصر منسي - مصطفى شلبي.