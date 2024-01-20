محمد صلاح: المنتخبات العربية غير مرشحة للتتويج بأمم إفريقيا باستثناء مصر

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أحمد جودة - القاهرة - قال محمد صلاح المدير الفني السابق لنادي الزمالك أن المنتخبات العربية ليست مرشحة للتتويج ببطولة كأس الأمم الأفريقية هذا العام فى كوت ديفوار.

محمد صلاح: المنتخبات العربية غير مرشحة للتتويج بالكان

وقال محمد صلاح فى تصريحات عبر برنامج ملعب الشمس مع مجدي عبد الغني:" المنتخبات العربية غير مرشحة للتتويج بأمم إفريقيا باستثناء مصر، وأن المنتخب الوطني هو القادر على التتويج باللقب ولكن ليس الجزائر وتونس أو المغرب.

وأضاف:" منتخب مصر هو القادر على الفوز ببطولة أمم إفريقيا حتي إذا واجهت المغرب أو الجزائر أو تونس أو أى منتخب.

وتابع:" مباراة منتخب مصر أمام الرأس الأخضر صعبة جدا ولكن منتخبنا قوي بالطبع ويستطيع الفوز.

ويذكر أن منتخب مصر يستعد لمواجهة الرأس الأخضر ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية يوم الإثنين المقبل في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.