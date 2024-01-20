نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. صلاح محسن يشرح كيف نُشرت له فضائح على حسابه الرسمي؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بات صلاح محسن لاعب النادي الاهلي، عنوان الجدل خلال الساعات الماضية، وذلك بعد واقعة نشر عدد من الرسائل للاعب عبر تطبيق سناب شات والذي تظهر حديثه مع عدد من الفتيات.

وأثارت الواقعة الجدل خاصة مع مستوى اللاعب المتراجع منذ عودته من الاعارة والتي كانت في صفوف نادي سيراميكا كليوباترا، ورفضه الخروج في اي صفقة تبادلية.

وكان اللاعب قد علق للتو حول كيفية تسريب الرسائل والذي ادعى فيها أن حساباته الشخصية لم تكن معه وتعرضت للسرقة.

وأضاف صلاح أنه سيتخذ كافة الاجراءات القانونية اتجاه ما حدث والذي اتهم فيها السارق "بفبركة الرسائل".

من صفقة تاريخية إلى مصدر للقلق

ويعد صلاح محسن أحد الصفقات التاريخية في الكرة المصرية بعد انضمامه لصفوف النادي الاهلي بمبلغ 40 مليون جنيه عام 2017.

ولكن رغم الامال المعقودة على اللاعب تحولت مسيرته إلى دكة البدلاء ورحلات الاعارة بين سموحة وسيراميكا كليوبترا عدى طفرات بسيطة استطاع فيها ترك بصمة ايجابية مع الفريق.