نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أنجولا تُشعل مجموعة الجزائر بفوز درامي على موريتانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسم المنتخب الأنجولي الأول لكرة القدم مواجهة موريتانيا بثلاثية مقابل هدفين ضمن إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية.

فوز أنجولا على موريتانيا

تقدم جيلسون لصالح المنتخب الأنجولي في الدقيقة 30 بالهدف الأول من عمر الشوط الأول قبل أن يتعادل المنتخب الموريتاني النتيجة بالتعادل عند الدقيقة 43 عن طريق سيدي بونا عمار لينتهي النصف الأول بالتعادل الإيجابي 1-1.

وشهد الشوط الثاني من مواجهة أنجولا وموريتانيا دراما كروية، حيث تقدم جيلسون مجددا لصالح المنتخب الأنجولي في الدقيقة 50 من عمر النصف الثاني.

وعزز جلبيرتو النتيجة لصالح منتخب أنجولا بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 53 قبل أن يقلص أبو بكر كويتا النتيجة لصالح موريتانيا في الدقيقة 58 من عمر الشوط الثاني.

بهذا الفوز رفع المنتخب الأنجولي رصيده للنقطة الرابعة متصدرا المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط وهو نفس رصيد منتخب بوركينا فاسو صاحب المركز الثاني.

ويحتل المنتخب الجزائري المركز الثالث بترتيب المجموعة الرابعة برصيد نقطتين بينما يتذيل المنتخب الموريتاني المجموعة دون نقاط.