تشافي يكشف موعد عودة كانسيلو وموقفه من التواجد أمام بيتيس

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث المدرب تشافي هيرنانديز المدير الفني لنادي برشلونة عن موعد عودة الدولي البرتغالي جواو كانسيلو من الإصابة وموقفه من المشاركة أمام ريال بيتيس غدا الأحد.

تشافي يكشف موعد عودة كانسيلو

ويواجه نادي برشلونة فريق ريال بيتيس غدا الأحد في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، وذلك في إطار مباريات الجولة الحادية والعشرين من عمر بطولة الدوري الإسباني.

وابتعد البرتغالي جواو كانسيلو عن المشاركة في المباريات الأخيرة لنادي برشلونة بسبب الإصابة التي تعرض لها.

وأكد تشافي في تصريحات له بشأن عودة جواو كانسيلو:" تواجد كانسيلو معقد غدًا بسبب الإصابة ولكني أعتقد أنه سيعود في مباراة بلباو، أنا متفائل".

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإسباني هذا الموسم برصيد 41 نقطة من 20 مباراة.