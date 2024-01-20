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أحمد جودة - القاهرة - شاهد أهداف مباراة الزمالك والوحدة الإماراتي اليوم 20-1-2024 في البطولة الودية

جولة عربية ودية بين فريقي الزمالك ضد الوحدة الإماراتي Zamalek SC VS Al Wahda، شاهد أهداف مباراة الزمالك والوحدة الإماراتي اليوم 20-1-2024 في البطولة الودية، انتهت من قليل أحداث مباراة الزمالك والوحدة الإماراتي، بفوز الأخير بثلاثية مقابل هدف، ليحسم التأهل إلى الدور النهائي بمواجهة الإتفاق السعودي في بطولة الوحدة الودية بالإمارات.

ويبحث عشاق ومحبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن أهداف الفريق ضد نادي الوحدة الإماراتي في البطولة الودية التي أقيمت اليوم السبت 20-1-2024 في دولة الإمارات العربية الشقيقة.

شاهد أهداف مباراة الزمالك والوحدة الإماراتي اليوم 20-1-2024 في البطولة الودية

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في ذلك السياق، تحرص على توفير كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة الزمالك والوحدة الإماراتي بكأس الوحدة الودية من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

شاهد أهداف مباراة الزمالك والوحدة الإماراتي



نتيجة مباراة الزمالك والوحدة وديًا

بادر التسجيل في المباراة اللاعب منصور المنهالي في الدقيقة 46 من بداية أحداث الشوط الثاني من المباراة، بعد كرة طويلة انتهت بتسديدة من منصور سكنت شباك الزمالك.

وأضاف باكاييف الهدف الثاني في المباراة بالدقيقة 70 من عمر الشوط الثاني باللقاء، بعد تمريرة قابلها بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، هزت شباك الأبيض.

واستطاع أحمد نور الدين أن يضيف الهدف الثالث لصالح أصحاب الأرض والبطولة في كأس الوحدة الودية، بالدقيقة 75 من عمر الشوط الثاني باللقاء، بعد خطأ دفاعي من الونش استغله نور الدين ومرر الكرة ليسددها أثناء المرمي الخالي.

وجاء نادي الزمالك بتسجيل هدف حفظ ماء الوجه بالدقيقة 85 من عمر الشوط الثاني باللقاء، بعدما احتسب حكم المباراة ركلة جزاء بعد عرقلة سامسون، وقف اشرف روقا على تنفيذها ليسجل الهدف الأول للفارس الأبيض، وانتهى اللقاء بهزيمة الزمالك بثلاثية مقابل هدف.

متى موعد مباراة الزمالك والوحدة الإماراتي؟

وكان إلتقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ضد نظيره الوحدة الإماراتي، اليوم السبت في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات بطولة الوحدة الودية التي تقام في الإمارات.

وكانت انطلقت مباراة الزمالك والوحدة الإماراتي، في تمام الساعة 06:45 مساءً بتوقيت القاهرة، 07:45 بتوقيت مكة المكرمة، 8:45 بتوقيت أبو ظبي.

ويشارك الزمالك في بطولة الوحدة الإماراتي الودية بأبو ظبي، خلال الفترة من 18 وحتى 24 يناير الجاري، ويشارك أندية كلا من الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري.

حيث يخوض الفارس الأبيض مبارياته الودية استعدادًا لاستئناف المنافسات المحلية والإفريقية بعد انتهاء فترة التوقف، نتيجة إقامة بطولة كأس أمم إفريقيا كوت ديفوار البلد المستضيفة للمسابقة 2023.

ما هي القناة الناقلة لمباراة الزمالك والوحدة الإماراتي؟

وكانت تنتقل أحداث مباراة الزمالك والوحدة الإماراتي اليوم السبت، في إطار للبطولة الودية عبر قناة أبو ظبي الرياضية الناقلة للبطولة.