برشلونة ينوي ضم نجم ليفربول في الصيف المقبل "صفقة كبرى"

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أحمد جودة - القاهرة - ينوي مسؤولي نادي برشلونة الإسباني التعاقد مع لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي في الميركاتو الصيفي القادم.

برشلونة ينوي ضم نجم ليفربول

ووفقا لشبكة فيشاجيس فإن نادي برشلونة ينوي الدخول في مفاوضات مع نادي ليفربول الإنجليزي من أجل التعاقد مع مهاجمه الكولومبي لويس دياز.

وعلى الرغم من المشاكل البدنية التي يعاني منها لويس دياز إلا أنه يستطيع تقديم مستويات كبيرة جدا مع نادي ليفربول في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

وانتقل الدولي الكولومبي لويس دياز إلى نادي ليفربول في صيف عام 2022 من صفوف نادي بورتو البرتغالي مقابل 47 مليون يورو.

وسجل دياز 4 أهداف مع نادي ليفربول هذا الموسم في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، كما أنه تمكن من صناعة هدف وحيد.