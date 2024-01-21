نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فرج عامر: لدينا عروض لبيع حسام حسن وأحمد حكم وشريف رضا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال المهندس فرج عامر رئيس نادى سموحة، أن ناديه تلقى ثلاث عروض من ثلاثة أندية في الدوري الممتاز، لشراء حسام حسن مهاجم الفريق.

فرج عامر يكشف عروض ثلاثي سموحة

وأوضح المهندس فرج عامر، أن إدارة سموحة لا زالت تفاضل بين العروض الثلاثة التي تلقاها النادي.

وأضاف رئيس نادى سموحه، أن ناديه تلقى أيضًا عروضًا لبيع وأخرى لإعارة شريف رضا وأحمد حكم مدافعي الفريق.

وأشار عامر إلى إدارة نادى سموحة رفضت العروض التي وردت لإعارة شريف رضا وأحمد حكم بنية البيع، وتدرس باقي العروض.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة تدريباته على ملعبه، استعدادا لمباراة الاتحاد السكندرى المقرر لها في الخامسة مساء يوم الأربعاء القادم على ستاد الإسكندرية ضمن مباريات الجولة الثالثة فى كأس الرابطة.

ويلزم سموحة من أجل التأهل لدور الثمانية في كأس الرابطة الفوز على الاتحاد السكندري وانتظار نتيجة مباراة فيوتشر وبلدية المحلة.