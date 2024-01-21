سينايوكو يسجل هدف مالي الأول أمام تونس بكأس أمم إفريقيا.. "شاهد"

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أحمد جودة - القاهرة - نجح اللاعب لاسين سينايوكو نجم منتخب مالي الأول لكرة القدم، في تسجيل الهدف الأول لمنتخب بلاده في شباك منتخب تونس، في المباراة المقامة حاليا ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر بطولة كأس أمم إفريقيا.

وانطلقت مباراة تونس، مع نظيره المنتخب الغاني، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة؛ والحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

حيث بتواجد منتخب مالي في المجموعة الخامسة، من عمر بطولة كأس أمم إفريقيا هذا الموسم، مع كلا مم منتخبات تونس، وجنوب إفريقيا، وزامبيا.

هدف مالي أمام تونس في أمم إفريقيا

وتمكن اللاعب لاسين سينايكو، نجم منتخب مالي، من تسجيل الهدف الأول لمنتخب بلاده، في الدقيقة 10 من عمر الشوط الأول، بعد تمريرة من اللاعب كاموري دومبيا.

القنوات الناقلة لمباراة تونس ضد مالي في أمم إفريقيا

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي المسئولة بشكل حصري عن إذاعة مباريات بطولة كأس أمم إفريقيا هذا الموسم، داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.