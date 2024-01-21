نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حمزة رفيعة يسجل هدف تعادل تونس أمام مالي في كأس أمم إفريقيا.. "شاهد" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح اللاعب حمزة رفيعة نجم منتخب تونس الأول لكرة القدم، في تسجيل هدف التعادل الأول لنسور قرطاج في شباك منتخب مالي، في المباراة المقامة حاليا ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر بطولة كأس أمم إفريقيا.

وانطلقت مباراة تونس، مع نظيره المنتخب الغاني، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة؛ والحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

حيث بتواجد منتخب مالي في المجموعة الخامسة، من عمر بطولة كأس أمم إفريقيا هذا الموسم، مع كلا مم منتخبات تونس، وجنوب إفريقيا، وزامبيا.

هدف تونس أمام مالي في أمم إفريقيا

وتمكن اللاعب حمزة رفيعة، نجم منتخب تونس، من تسجيل هدف التعادل الأول لمنتخب بلاده، في الدقيقة 20 من عمر الشوط الأول، بعد تمريرة من اللاعب علي العابدي.

وكان قد سجل سينايوكو نجم منتخب مالي، الهدف الأول لمنتخب بلاده عند الدقيقة 10 من عمر الشوط الأول.

القنوات الناقلة لمباراة تونس ضد مالي في أمم إفريقيا

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي المسئولة بشكل حصري عن إذاعة مباريات بطولة كأس أمم إفريقيا هذا الموسم، داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.