نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "ريمونتادا حمراء".. الأهلي يلدغ الزمالك في اللحظات الاخيرة من مباراة دوري السوبر السلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت منذ قليل أحداث مباراة الأهلي أمام الزمالك، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة دوري السوبر لكرة السلة.

الأهلي يشن ريمونتادا على الزمالك في دوري سوبر السلة

وشهدت المباراة التي أقيمت في معقل نادي الزمالك، اثارة كبيرة تأخر فيها على مدار الفترات الثلاث الأولى، لكن كعادة الاهلي يخطف فوزا قاتلا على حساب الفارس الأبيض بنتيجة 70-69.

وجاءت نتيجة فترات المباراة على النحو التالي:

الربع الأول: الزمالك 21-17 الأهلي. الربع الثاني: الزمالك 40-24 الأهلي. الربع الثالث: الزمالك 57–48 الأهلي. الربع الرابع: الزمالك 69-70 الأهلي.

وكان الأهلي قد فاز على فريق هليوبلس الجولة الماضية بنتيجة 100-61 ضمن منافسات بطولة الدوري ليواصل الدفاع عن لقبه، بينما تفوق الزمالك في الجولة الماضية على سموحة بنتيجة 74-58.

ألقاب النادي الأهلي في كرة السلة

ويقود فريق الأهلي لكرة السلة اوجسيتي بوش والذي نجح في التتويج بعدة ألقاب أبرزها كأس السوبر المحلي أنتم الزمالك في البطولة التي أقيمت في البحرين أكتوبر الماضي، وانتهت بفوز الأحمر بنتيجة 60-64 وتتويجه بالسوبر.