طريق الصدارة.. سيناريوهات تؤهل الجزائر إلى ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - حافظ منتخب الجزائر على آماله في التأهل لثمن نهائي كأس أمم إفريقيا، وذلك رغم تعادله مع منتخب بوركينا فاسو ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بالبطولة القارية.

وانتهت مباراة الجزائر ضد بوركينا فاسو بالتعادل الإيجابي 2-2، فيما فاز منتخب أنجولا على نظيره منتخب موريتانيا بنتيجة 3 – 2 ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة بالبطولة القارية.

ترتيب المجموعة الرابعة بعد انتهاء الجولة الثانية

- أنجولا – 4 نقاط

- بوركينا فاسو – 4 نقاط

- الجزائر – 2 نقطة

- موريتانيا – 0 نقاط

ويلتقي منتخب الجزائر مع نظيره منتخب موريتانيا في الجولة الثالثة من دور المجموعات بالبطولة الأفريقية، فيما يصطدم منتخب أنجولا مع نظيره منتخب بوركينا فاسو يوم الثلاثاء المقبل.

حظوظ منتخب الجزائر في التأهل لثمن نهائي كأس أمم إفريقيا

منتخب الجزائر يحتاج للفوز في مباراته المقبلة ضد موريتانيا في الجولة الثالثة لحسم تأهله إلى الدور ثمن النهائي لبطولة كأس أمم إفريقيا، حيث سيصل رصيده إلى 5 نقاط ويستطيع التأهل للدور التالي بالبطولة.

في حال فوز الجزائر على موريتانيا، وفوز أحد منتخبي بوركينا فاسو وأنجولا على الآخر بالجولة الثالثة، سيتأهل منتخب محاربي الصحراء لدور الـ16 بالبطولة القارية وصيفًا للمجموعة الرابعة.

ويمكن لمنتخب الجزائر التأهل متصدرًا للمجموعة الرابعة ولكن بحسابات صعبة بعض الشييء.

في حالة فوز الجزائر على موريتانيا، وتعادل بوركينا فاسو مع أنجولا، سيتساوى المنتخبات الثلاث (الجزائر وبوركينا فاسو وأنجولا) عند 5 نقاط وسيضمن الثلاثي التأهل ولكن ترتيب المجموعة سيتحدد وفقًا لفارق الأهداف.

وهنا يمكن لمنتخب الجزائر التأهل متصدرًا للمجموعة الرابعة حال تفوقه في فارق الأهداف على أنجولا وبوركينا فاسو.

أما تعادل الجزائر مع موريتانيا في الجولة الأخيرة قد يضمن له التأهل ضمن أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث ولكنه سينتظر الترتيب النهائي لجميع المجموعات لتحديد مصيره.