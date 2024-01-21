نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعادل الإيجابي يحسم نتيجة الشوط الأول بين تونس ومالي في كأس أمم إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت منذ قليل؛ أحداث الشوط الأول من مباراة منتخب تونس الأول لكرة القدم، مع نظيره المنتخب المالي، بالتعادل الإيجابي بينهما بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر بطولة كأس أمم إفريقيا.

أحداث الشوط الأول

واستهل لاعبو منتخب مالي، الدقائق الأولى من أحداث الشوط الأول، بضغط هجومي كبير على لاعبي تونس، حتى يتم تسجيل هدف أول مبكر.

وبالفعل تمكن اللاعب لاسين سيانيكو نجم منتخب مالي، الهدف الأول لمنتخب بلاده عند الدقيقة 10 من عمر الشوط الأول، بعد تمريرة من دومبيا.

ثم زاد الضغط من جانب لاعبي منتخب تونس، أملا في إدراك هدف التعادل قبل انتهاء أحداث الشوط الأول من المباراة.

ونجح اللاعب حمزة رفيعة نجم منتخب تونس الأول لكرة القدم، في إدراك هدف التعادل الأول لنسور قرطاج في شباك منتخب مالي، في الدقيقة 20 من عمر الشوط الأول، بعد تمريرة من اللاعب علي العابدي.

ويقع منتخب مالي، في المجموعة الخامسة من دور المجموعات ببطولة كأس أمم إفريقيا، مع كلا من منتخبات تونس، وجنوب إفريقيا؛ وناميبيا

القنوات الناقلة لمباراة تونس ضد مالي في أمم إفريقيا

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي المسئولة بشكل حصري عن إذاعة مباريات بطولة كأس أمم إفريقيا هذا الموسم، داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.