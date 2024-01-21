نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تاريخي.. منتخب تونس يحقق رقم قياسي مميز بكأس أمم إفريقيا عقب هدفه في مالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت منذ قليل؛ أحداث الشوط الأول من مباراة منتخب تونس الأول لكرة القدم، مع نظيره المنتخب المالي، بالتعادل الإيجابي بينهما بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر بطولة كأس أمم إفريقيا.

وتمكن منتخب تونس، من تحقيق إحصائية مميزة جديدة له، في بطولة كأس أمم إفريقيا، عقب تسجيله هدف في مرمى المنتخب المالي منذ قليل.

حيث سجل اللاعب حمزة رفيعة نجم منتخب تونس الأول لكرة القدم، هدف التعادل الأول لنسور قرطاج في شباك منتخب مالي، في الدقيقة 20 من عمر الشوط الأول، بعد تمريرة من اللاعب علي العابدي.

منتخب تونس يحقق رقم مميز في كأس أمم إفريقيا

وبهدف حمزة رفيعة في شباك منتخب مالي، فإن المنتخب التونسي، وصل بذلك إلى الهدف رقم 100 له خلال تاريخ مشاركاته، في بطولة كأس أمم إفريقيا.

ويقع منتخب مالي، في المجموعة الخامسة من دور المجموعات ببطولة كأس أمم إفريقيا، مع كلا من منتخبات تونس، وجنوب إفريقيا؛ وناميبيا