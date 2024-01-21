نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. صلاح محسن يهاجم زوجته ببيان اعتذار بعد الصور المشينة "وعند الله تجتمع الخصوم" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر صلاح محسن لاعب النادي الأهلي بيانًا رسميًا في شكل اعتذار بسبب الصور المنتشرة من حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”، حيث شن هجومًا حادًا على زوجته السابقة متهمًا إياها بتشويه صورته والقضاء على مستقبله.

صلاح محسن يهاجم زوجته ببيان اعتذار

وقال صلاح محسن في بيانه الرسمي: “في البداية بعتذر لكل الناس عن الحاجات اللي انتشرت دي وأنا مش هاعلق غير بحسبي الله ونعم الوكيل، الخلافات الزوجية عمر مكانها ما كان السوشيال ميديا والخلافات دي كانت من فترة وحساباتي كانت معاها وللاسف محادثات اتفبركت لتشوية صورتي وبغرض الانتقام والقضاء على مستقبلي في كرة القدم”.

وأضاف: “فيه حاجات كتير مش هينفع اتكلم فيها لإنه ا مهما كانت أم أولادي ومش هتكلم دلوقتي احتراما للناس واحتراما لأنها كانت في يوم من الأيام أقرب الناس ليا، أنا بعتذر بالنيابة عن بيتي لكل الناس لأن الخلافات مش مكانها السوشيال ميديا وحقي هاخده بالقانون آسف لكل الجمهور وأنا مركز في مستقبلي من زمان ومركز جدا في تمريني وبجتهد لأن طموحي كبير جدا وعمر الحاجات دي ما هتوقف طموحي حتى لو كان غرضها كدا فدي محنة كبيرة وصدمة ليا بس في الآخر حقي هاخده وعند الله تجتمع الخصوم”.

واختتم صلاح محسن البيان عبر “ستوري” انستجرام: "الانفصال بيني وبين الأستاذة اللي كانت في يوم من الأيام مراتي وهي أم أولادي كان من فترة واللي حصل غرضه تشويه صورتي والقضاء على مستقبلي.. قدر الله وماشاء فعل اللي حصل بلاء؛ قال تعالى: "وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ".. ولعل حديث النبي صلى الله عليه وسلم يصبرني.. "ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يُشاكها إلا كفرَّ الله بها من خطاياه".