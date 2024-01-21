صافرة تشادية تقود منتخب مصر أمام كاب فيردي بكأس أمم إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد المنتخب المصري لمواجهة الحسم أمام الرأس الاخضر "كاب فيردي" وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور مجموعات بطولة كاس الأمم الأفريقية.

حكام مباراة مصر والرأس الأخضر

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن الطاقم التحكيمي لمباراة مصر والرأس الأخضر، والذي جاء بقيادة التشادي محمد الحاج اللاهو.

ويعاونه في تقنية الفيديو الحكم الجنوب إفريقي توم أبو نجيل.

ويأمل منتخب مصر في تخطي عقبة الرأس الاخضر من أجل تحقيق الفوز الأول افريقيا.

موعد مباراة منتخب مصر أمام كاب فيردي

وتقام مباراة مصر ضد الرأس الأخضر، الإثنين المقبل الموافق 22 يناير 2024، لتستمر رحلة روري فيتوريا في البحث عن الفور الأول.

وتنطلق صافرة مباراة مصر والرأس الأخضر، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

لابديل عن الفوز

ويدخل منتخب مصر المباراة بشعار الفوز لا بديل، ليرفع رصيده إلى 5 نقاط، تقوده التأهل لدور الـ16 رفقة منتخب الرأس الأخضر، الذي ضمن السفود لدور الـ16 بحصد 6 نقاط في أول جولتين بالفوز على غانا 2-1 وعلى موزمبيق بثلاثية نظيفة.

ترتيب مجموعة مصر بعد انتهاء الجولة الثانية

1- الرأس الأخضر 6 نقاط.

2- منتخب مصر نقطتين.

3- غانا نقطة واحدة.

4- موزمبيق نقطة واحدة.