نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميلان يخطف فوزًا مثيرًا أمام أودينيزي في الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي إي سي ميلان في تحقيق فوز قاتل أمام نظيره فريق أودينيزي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت الموافق العشرين من شهر يناير الجاري ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري الإيطالي.

وكانت أحداث المباراة التي جمعت بينهما قد انطلقت عند تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة الساعة الحادية عشر إلا ربع بتوقيت المملكة العربية السعودية.

أحداث مباراة ميلان ضد أودينيزي

سيطر لاعبو ميلان على مجريات الشوط الأول من المباراة وشكلوا عدد هائل من الهجمات الخطيرة على مرمى أودينيزي.

ونجح روبن تشيك في تسجيل هدف الروسونيري الأول في شباك أودينيزي في الدقيقة الثالثة عشر من عمر الشوط الأول من المباراة عن طريق تمريرة حاسمة من ثيو هيرنانديز.

وفي الدقيقة الثانية والأربعين من عمر الشوط الثاني من المباراة نجح لازار في تسجيل هدف التعادل لصالح أودينيزي بصناعة لورينزو لوكا.

وجاء فلوران توفين في تسجيل هدف أودينيزي الثاني في شباك ميلان في الدقيقة الثالثة والستين من عمر الشوط الثاني من المباراة.

وأدرك لوكا يوفيتش هدف التعادل لصالح الفريق الضيف في الدقيقة الثانية والثمانين من عمر الشوط الثاني من المباراة.

وتمكن أوكافور من تسجيل هدف الفوز لميلان في الدقيقة الثالثة والتسعين من عمر الشوط الثاني من المباراة، بصناعة أوليفيه جيرو لتنتهي بذلك أحداث اللقاء.